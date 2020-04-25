МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Прокуратура отменила прекращение уголовного дела против бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова, вернувшегося из Лондона в РФ в рамках "списка Титова", следует из материалов Мосгорсуда, который признал такое решение надзорного ведомства законным.

Как сообщала ранее пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова, уголовное дело против Локтионова было возбуждено в Краснодаре в 2010 году. Его обвиняют в хищениях у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши более 100 миллионов рублей.

Сразу по прибытии Локтионова в отношении него были проведены необходимые следственные действия, и следователь избрал обязательство о явке. Локтионов стал шестым фигурантом списка, вернувшимся в Россию в 2019 году.

В сентябре 2019 года уголовное дело было прекращено, но уже 1 октября прокурор отменил это решение. Прокурор ссылался на неполноту расследования — не установлены и не допрошены соучастники, не получены ответы на запросы о правовой помощи и так далее. Он обратился в Тверской суд Москвы с ходатайством о разрешении отмены постановления о прекращении дела, суд удовлетворил ходатайство.

Локтионов обжаловал это решение в Мосгорсуде, но апелляционная инстанция также встала на сторону прокурора.

"Лондонский список" – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей в то время, как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов признает, что возвращение большинства фигурантов осложнено.