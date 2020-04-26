ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — ПРАЙМ. Прогнозы на ближайшее будущее по развитию российского автопрома в нынешних условиях на фоне коронавируса делать сложно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кризис, кризисные условия и вызовы, связанные с пандемией, конечно, беспрецедентны. Вызовы поступают каждый день, каждый час, нужно их регулировать в ручном режиме. Но навряд ли сейчас можно делать какие-то прогнозы на год или на два года вперёд. Поэтому, конечно, очень сложно, и требуется особая ответственность для того, чтобы принимать решения", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как он оценивает развитие автопрома в нынешних условиях.

Вместе с тем, он отметил ту слаженность, с которой сейчас работают российские власти в условиях вызванных коронавирусом сложностей.

"Но вы видите, наверное, слаженность работы команды правительства, президента, его администрации, которые в этих нелегких условиях работают методично, слаженно, спокойно, и они знают, что делают", — заметил он в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".