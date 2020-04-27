МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой поддержать транспортную отрасль и отложить введение мер, требующих от нее дополнительных затрат, сообщили РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Сегодня на фоне распространения нового коронавируса автомобильные пассажирские перевозки снизились на 70%, перевозки туристического характера на 100%, существенно упали грузоперевозки, говорится в сообщении. В то же время в 2020 году вступает в силу ряд норм, реализация которых потребует от автоперевозчиков значительных дополнительных затрат. Так, по данным Союза транспортников России затраты на установку тахографа, контрольно-кассовой техники, системы видеонаблюдения на одном транспортном средстве составляют около 165 тысяч рублей, что в сегодняшних условиях неподъемно для большинства предприятий, отметил Титов.

В целях поддержки транспортной отрасли Титов предлагает отложить до 1 июля 2021 года требования об оборудовании тахографами пассажирского транспорта городского сообщения. Также до 1 января 2021 года предлагается приостановить проведение рейдовых осмотров транспортных средств.

По мнению Титова, необходимо приостановить до 1 июля 2021 года действие постановления правительства РФ от 13 февраля 2018 года №153 об оснащении транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Кроме того, предлагается предоставить льготу по оплате транспортного налога за 2020 год для грузовых автотранспортных средств в сумме оплаты, произведенной по системе "Платон" за тот же период, как это было до 31 декабря 2018 года.

В письме говорится о необходимости проведения консультаций с Банком России о пересмотре условий заключённых договоров обязательного страхования пассажиров ОСГОП (Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров) и уменьшения размеров страховых премий для транспортных компаний из-за снижения пассажиропотока или прекращения перевозок.

"Из-за остановки деятельности транспортных предприятий, снизились платежи лизинговым компаниям, которые на 80% финансируются за счет банковских кредитов. Предлагается предоставить субсидии лизинговым компаниям и кредитным организациям в размере недополученных доходов в случае предоставления отсрочки платежей или переноса сроков оплаты кредита до 1 января 2021 года автотранспортным предприятиям и предприятиям других пострадавших отраслей", — считает омбудсмен.