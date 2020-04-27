САМАРА, 27 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" остановит производство в период с 29 апреля по 17 мая, сообщил РИА Новости председатель профсоюзной организации завода Сергей Зайцев.

"Производство будет остановлено с 29 апреля по 17 мая. С 1 по 11 мая — из-за праздников и корпоративного отпуска, который мы запланировали еще в прошлом году на три дня между праздниками. С 12 по 15 мая – объявлен простой еще на 4 дня", — сказал Зайцев. По его словам, производство будет также приостановлено 29 и 30 апреля.

Ранее профсоюз предприятия сообщал, что "АвтоВАЗ" в 2020 году уйдет в корпоративный отпуск три раза – с 6 по 8 мая, а также в июле-августе и декабре. "АвтоВАЗ" 13 апреля перезапустил производство после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента РФ.

Двадцать третьего апреля компания сообщила, что ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России принято решение ввести с 29 июня четырехдневную рабочую неделю. Решение является предварительным, и в случае восстановления рынка будет сохранена пятидневка, сообщало предприятие. По информации профсоюза, режим четырехдневной рабочей недели может продлиться до 27 декабря.

Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — "АвтоВАЗ" и в Ижевске — "Лада Ижевск".