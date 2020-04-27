МАДРИД, 27 апр /ПРАЙМ/. Испанская автомобилестроительная компания SEAT с понедельника частично возобновила производство, подтвердили РИА Новости в пресс-службе компании.

При этом там добавили, что производство аппаратов ИВЛ, которое было организовано в связи с их острой нехваткой в больницах, прекращено. "Пару недель назад мы приняли решение остановить производство, поскольку ситуация с ИВЛ стабилизировалась", — рассказали в компании.

Ранее SEAT заявил, что проведет тесты на коронавирус всем своим 15 тысячам сотрудникам и что возобновит частично производство с 27 апреля. Цель, пояснили в компании, "ограничить экономический ущерб от санитарного кризиса".

На первом этапе – с 27 апреля по 4 мая — SEAT в Мартореле будет работать примерно на треть мощностей, в среднем будут производиться 325 машин в день. На работу ежедневно будут выходить около трех тысяч сотрудников. С 11 мая планируется производить 650 автомобилей в день. К июню, если эпидемиологическая ситуация полностью стабилизируется, компания планирует выйти на докризисный уровень производства.

SEAT также заявил, что при возобновлении работ соблюдаются необходимые санитарные протоколы – дистанция в два метра между работниками, в случае, когда это невозможно, "дополнительные меры обеспечения здоровья и безопасности людей", всем сотрудникам выдаются маски и дезинфицирующие гели, после каждой смены будет проводиться тщательная санитарная обработка. Всем сотрудникам, чья деятельность возможна в режиме онлайн, рекомендуется работать из дома.

Кроме того, с понедельника возобновили производства Volkswagen в Наварре, Mercedes-Benz в Витории. C 29 апреля должно частично возобновиться производство Renault в Паленсии и Вальдолиде. Ford в Альмуссафесе (Валенсия) возобновит производство с 4 мая.

Заводы IVECO в Вальядолиде и Мадриде планируют возобновить работу с 11 мая, поскольку необходимо дождаться поставок из Италии.

SEAT и другие автомобильные компании приостановили производство в середине марта — в разгар эпидемии в Испании.