ПРАГА, 27 апр — ПРАЙМ. Три завода чешской компании Skoda Auto возобновили в понедельник работу после шестинедельного перерыва, вызванного возрастанием числа заболеваний коронавирусом, сообщил журналистам член правления компании Богдан Войнар.

"Производственная деятельность на заводах сегодня обновлена, во вторник начнется монтаж машин. Пока работа будет идти в две смены вместо трех", — сказал Войнар.

По его словам, на полную мощность производство начнет развиваться в соответствии с ситуацией с COVID-19, а также будет зависеть от спроса на автомобили и от возможностей поставщиков.

Положение на заводе в городе Квасины осложняется также тем, что пока не прибыли на работу после вынужденных каникул из-за карантина 2,5 тысячи польских сотрудников.

Три завода компании Skoda Auto остановили производство 18 марта и дважды продлевали карантин из-за коронавируса. Одновременно фирма предоставила более 200 автомобилей в пользование гуманитарным организациям и добровольцам, участвующим в борьбе с COVID-19. По данным экономистов фирмы, из-за карантина компания ежедневно теряла 12 миллионов евро.

В 2019 году фирма выпустила 1,24 миллиона автомашин. Помимо трех заводов в Чехии, она имеет производственные мощности в России, Китае, Индии, Словакии, Алжире, Казахстане и Украине, где заняты около 34 тысяч работников.