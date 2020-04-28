МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в первом квартале 2020 года сократился в 2,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 792,043 миллиона рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании в первом квартале выросла на 26,5%, до 32,288 миллиарда рублей.

"Увеличение выручки обусловлено стабильным состоянием рынка грузовых автомобилей в первом квартале 2020 года и ростом продаж по направлению "Пассажирский транспорт", в том числе в части производства и продажи электробусов", отмечает компания.