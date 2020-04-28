МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota Motor Corp. по итогам 2019-20 финансового года (завершился 31 марта) продал 9,466 миллиона автомобилей, что на 0,9% ниже, чем годом ранее.

При этом количество проданных автомобилей в Японии выросло на 1,1% в годовом выражении и составило 1,587 миллиона автомобилей. Объем продаж в Европе за год увеличился на 4,3% до 1,045 миллиона автомобилей, в России же за минувший фингод было продано 134 тысячи автомобилей Toyota.

При этом объем мировых продаж компании в марте сократился на 23,8% по сравнению с мартом 2019 года и составил 681,5 тысячи автомобилей. Снижение объемов продаж компания объясняет различными ограничениями и падением спроса в условиях пандемии коронавируса.

Количество проданных автомобилей в России в отчетном месяце при этом выросло на 36,7% по сравнению с мартом 2019 года и составило 15 тысяч автомобилей. Всего же в Европе было продано 90,3 тысячи машин, что на 13% меньше, чем годом ранее.

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.