МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) в январе-марте 2020 года увеличила продажи на 19,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 121,467 миллиарда рублей с НДС, говорится в сообщении группы.

Продажи "М.Видео" в первом квартале текущего года увеличились на 20,4% — до 82,044 миллиарда рублей с НДС, продажи "Эльдорадо" — на 18,4%, до 39,422 миллиарда рублей. Общие онлайн-продажи группы выросли в 1,8 раза — до 56,731 миллиарда рублей, сети "М.Видео" — в 1,9 раза, до 47,843 миллиарда рублей, "Эльдорадо" — на 43,8%, до 8,888 миллиарда.

Трафик магазинов группы "М.Видео-Эльдорадо" с начала апреля снизился на 75% по сравнению с прошлым годом на фоне введения режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в сообщении группы.

"С начала апреля онлайн-продажи с курьерской доставкой на дом по сравнению с прошлым годом показали рост в четыре раза, трафик магазинов снизился на 75% по сравнению с прошлым годом на фоне введения режима самоизоляции", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что по состоянию на 27 апреля порядка 97% от общего количества магазинов группы продолжают работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм — в обычном режиме, в формате пунктов выдачи, салонов связи или darkstore. На конец марта 2020 года группа объединяла 1 038 магазинов в России.

В свою очередь ежедневное количество курьерских доставок "М.Видео" и "Эльдорадо" за апрель выросло вдвое по сравнению с прошлым годом — до 7 тысяч, это на 30% больше, чем накануне новогодних праздников. "Трафик онлайн-площадок "М.Видео" и "Эльдорадо" в апреле вырос почти вдвое, установки мобильного приложения "М.Видео" — в семь раз", — добавляет ритейлер.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец марта 2020 года группа объединяла 1 038 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева (73,5% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.). Немецкая Media-Saturn-Holding после продажи группе российских магазинов Media Markt владеет 15% "М.Видео-Эльдорадо".