МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Автоконцерны в России на фоне коронавируса в мае-июне 2020 года могут оказаться в ситуации дефицита ликвидности и риска дефолта по своим долгам, заявил директор в московском офисе консалтинговой компании BCG, руководитель направления по автопрому в BCG СНГ Эдуард Черкин.

"Прогнозная модель, разработанная BCG, показывает, что для большинства автомобильных компаний на российском рынке падение объема продаж уже на 25% может привести отрицательным показателям EBIT (прибыль до налогов и процентов к уплате). В случае падения рынка на 35% (вероятный сценарий, но не пессимистичный), убыток, полученный автопроизводителями, может быть сопоставим с EBIT прошлого года. При этом уже в мае-июне предприятия могут оказаться в ситуации дефицита ликвидности и риска дефолта по своим обязательствам", — говорит Черкин, слова которого приводятся в релизе компании.

В этом случае без прямой финансовой господдержки и принятия экстренных мер, таких как долгосрочная приостановка производств и сокращение или переведение персонала в неоплачиваемые отпуска, вероятно, не обойтись, предупреждает он.

"Подобная ситуация ожидает и многих глобальных игроков, однако иностранные автопроизводители, учли кризис 2008 года и улучшили свою денежную позицию в процентном отношении к выручке с 8% в 2008 году до 17% в 2019 году, что может позволить им перенести данный спад, принимая ряд традиционных мер, таких как закрытие избыточных мощностей, оптимизация продуктового ряда, адаптация коммерческих инструментов и схем мотивации при работе с дилерами", — считает Черкин.

По его мнению, текущая ситуация может оказаться уникальной возможностью для национальных автопроизводителей, поскольку благодаря своему системообразующему характеру деятельности и сильным взаимоотношениям на госуровне, они могут усилить свои позиции и наилучшим образом подготовиться к восстановлению спроса на рынке.

"Перед иностранными брендами в этих условиях может снова встать вопрос: уходить из России и минимизировать потери или обеспечить дополнительное субсидирование производств для сохранения присутствия на рынке. В кризис могут еще больше усилиться тенденции по консолидации рынка, и крупные иностранные игроки, сохранившие присутствие в РФ, могут быть заинтересованными в расширении своего присутствия — на рынке имеются опции, позволяющие увеличить долю иностранного капитала в структуре отрасли", — добавил эксперт.