МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Новая программа поддержки спроса на автотехнику "Доступная аренда", на которую президент РФ Владимир Путин предложил выделить в этом году 2,5 миллиарда рублей, будет работать на основе банков и лизинговых компаний, механизм аренды и ставка находятся в проработке, рассказал журналистам замглавы Минпромторга Александр Морозов.

"Сейчас мы хотим запустить программу "Доступная аренда", которая будет особенно актуальна в контексте двух тенденций. Первая из них заключается в том, что значительная часть молодежи от 18 до 25 лет сегодня покупать автомобили не хочет, но хочет ими пользоваться. Вторая тенденция – малому и среднему бизнесу в этом году особенно тяжело, возможно, даже хуже всех. Поэтому сейчас нам необходимо предложить, как малый и средний бизнес могут получить в пользование машину", — описал ситуацию Морозов.

По его словам, один из вариантов – это создание в регионе на базе крупной лизинговой компании или банка парка машин, который может удовлетворить любой запрос клиента. "То есть клиент может брать автомобиль в пользование на такой срок, какой необходим именно ему. Трудно предположить, как будет восстанавливаться бизнес, поэтому в текущей ситуации важно дать ему возможность быть очень гибким", — считает замминистра.

"Для этого машины будут регистрироваться, обслуживаться и содержаться на балансе лизинговых компаний или банков, выразивших желание принять участие в проекте. Ключевым пока остается вопрос размера ставки доступной аренды. Мы хотим просубсидировать пилотные проекты в регионах, чтобы эта программа была развёрнута по всей стране. Необходимо решить две задачи: с одной стороны, механизм аренды должен работать быстро и без сбоев, а с другой стороны, ставка должна быть невысокой", — также поясняет он.

Президент РФ по итогам совещания с автоконцернами в минувшую пятницу, 24 апреля, среди прочих мер поддержки автопрома предложил выделить в этом году 2,5 миллиарда на программу "Доступная аренда".