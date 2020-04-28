МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Ассоциация автодилеров РоАД ожидает снижения продаж новых автомобилей в России по итогам текущего месяца на 93-95%, рассказал на онлайн-конференции глава ассоциации Олег Мосеев.

"Шестнадцать регионов РФ позволяют продавать машины. Почти все, кроме некоторых, разрешают осуществлять сервисное обслуживание. Индекс контрактования на сегодняшний момент по апрелю составляет минус 92%. Это только контрактование, не выдача машин. По сути, скорее всего апрель мы закончим в районе минус 93-95%", — сказал Мосеев.

"Надо понимать, что дилеры очень сильно зависят от продаж автомобилей, плюс по сервису есть существенное снижение, и именно поэтому мы обратились в правительство с просьбой признать отрасль пострадавшей, разработать меры поддержки отрасли и подумать о завтрашнем дне. Понятно, что платежеспособный спрос упадет, даже после того как все выйдут на работу, потому что экономика испытала определенный шок", — продолжил он.

ЦБ и правительство признали авторитейл отраслью, пострадавшей от распространения коронавируса, но автодилеры выпадают из категории малого и среднего бизнеса, на который распространяется поддержка, по формальному признаку большого оборота, связанного с высокой стоимостью продукта, обрисовал ситуацию глава РоАД, добавив, что, по его мнению, это не совсем справедливо.