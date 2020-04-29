МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. в первом квартале 2020 года составил 1,99 миллиарда долларов против прибыли в 1,146 миллиарда долларов годом ранее, сообщается в отчете компании.

Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 0,5 доллара против прибыли в 0,29 доллара по итогам января-марта 2019 года. Выручка Ford составила 34,32 миллиарда долларов, сократившись в годовом выражении на 14,8%. Аналитики ждали значения выручки на уровне 35,71 миллиарда долларов.

Компания отмечает, что на следующей неделе в Европе начнет поэтапный перезапуск своего производства, которое было остановлено 19 марта из-за рисков, связанных с коронавирусом.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 188 тысяч сотрудников по всему миру.