МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler по итогам первого квартала 2020 года сократилась в 12,8 раза в годовом выражении — до 168 миллионов евро, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,09 доллара против 1,96 евро за аналогичный период прошлого года. Выручка Daimler сократилась на 6% и составила 37,223 миллиарда евро.

В первом квартале Daimler продала 644,3 тысячи автомобилей по всему миру (снижение на 17%), в том числе продажи автомобилей Mercedes-Benz составили 470,58 тысячи единиц (сокращение на 15%).

"Мировой спрос на автомобили, вероятно, будет серьезно затронут связанным с коронавирусом кризисом в большинстве регионов продаж, важных для Daimler. Хотя многие рынки должны постепенно стабилизироваться в течение года, мы все еще ожидаем значительного снижения на мировом авторынке", — говорится в сообщении.

Компания ждет снижения европейского автомобильного рынка в текущем году. На рынке США также ожидается значительное снижение спроса на легковые автомобили и малотоннажные грузовики. "Среди основных рынков сбыта Китай, вероятно, будет первым, кто встанет на путь умеренного восстановления", — отмечает компания. Ввиду снижения продаж из-за пандемии COVID-19 Daimler предполагает, что выручка группы в 2020 году также будет ниже, чем в предыдущем году.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler.