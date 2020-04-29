МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" до конца 2020 года будет предлагать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации. Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки", — сказал он.

"Планируется, что программа коснется не только вынужденных возвратов на отмененные рейсы, но и добровольных, в ситуации, когда рейсы выполнялись, но планы пассажира изменились в связи с эпидемиологический обстановкой. Касается как внутренних, так и международных перевозок", — уточнил Демин.

"Предполагается, что выдача будет осуществляться до конца 2020 года, а срок действия составит 3 года", — добавил он.