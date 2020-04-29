МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ подготовило предложения о неприменении штрафных санкций к арендаторам при досрочном расторжении договора аренды, когда такая возможность не предусмотрена в договоре, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

"Минэкономразвития подготовлен проект изменений в федеральный закон, который предусматривает дополнительные меры поддержки арендаторов. В числе прочих есть норма, связанная с неприменением штрафных санкций к арендаторам за расторжение договоров аренды в случае, когда досрочное расторжение не предусмотрено его условиями", — сообщил Решетников на брифинге в правительстве.

"Это вызвано тем, что очень много арендаторов обращаются со словами, что у нас такие жесткие условия по расторжению, по сути расторжение для нас — это банкротство. Учитывая все эти обстоятельства, мы считаем правильным эти пункты признать недействующими, чтобы к бизнесу, арендаторам штрафных санкций драконовских не применялось", — пояснил он.

Министр также рассказал, что бизнес сталкивается со сложностями и в части получения отсрочек по платежам за аренду федерального имущества.

"У нас в Росимущество пока только 400 обращений поступило от малого и среднего бизнеса, заключено 200 дополнительных соглашений на отсрочку платежей. Это не так много. Более того, общественные организации и я сам получаем обращения от бизнеса, что далеко не по всему федеральному имуществу ведомства идут навстречу, зачастую имущество у нас находится у различного рода ФГУП. Попросили Росимущество более жестко контролировать такие случаи, когда представители госучреждений не идут навстречу малому бизнесу", — рассказал Решетников.

Он также призвал бизнес более активно сообщать о таких сложностях.

Правительство России в начале апреля согласовало механизм отсрочки платежей за аренду государственной, муниципальной и частной недвижимости для отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Отсрочка действует до 1 октября 2020 года. На срок действия режимов повышенной готовности или ЧС отсрочка предоставляется на уплату аренды в полном объеме; после прекращения действия данных режимов — действует отсрочка в объеме 50% аренды (тоже до 1 октября 2020 года). Кроме того, задолженность по аренде уплачивается в течении 2021-2023 годов ежемесячно в равном объеме.