МЭР предлагает не штрафовать арендаторов при досрочном расторжении договора аренды
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ подготовило предложения о неприменении штрафных санкций к арендаторам при досрочном расторжении договора аренды, когда такая возможность не предусмотрена в договоре, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Минэкономразвития подготовлен проект изменений в федеральный закон, который предусматривает дополнительные меры поддержки арендаторов. В числе прочих есть норма, связанная с неприменением штрафных санкций к арендаторам за расторжение договоров аренды в случае, когда досрочное расторжение не предусмотрено его условиями", — сообщил Решетников на брифинге в правительстве.
"Это вызвано тем, что очень много арендаторов обращаются со словами, что у нас такие жесткие условия по расторжению, по сути расторжение для нас — это банкротство. Учитывая все эти обстоятельства, мы считаем правильным эти пункты признать недействующими, чтобы к бизнесу, арендаторам штрафных санкций драконовских не применялось", — пояснил он.
Министр также рассказал, что бизнес сталкивается со сложностями и в части получения отсрочек по платежам за аренду федерального имущества.
"У нас в Росимущество пока только 400 обращений поступило от малого и среднего бизнеса, заключено 200 дополнительных соглашений на отсрочку платежей. Это не так много. Более того, общественные организации и я сам получаем обращения от бизнеса, что далеко не по всему федеральному имуществу ведомства идут навстречу, зачастую имущество у нас находится у различного рода ФГУП. Попросили Росимущество более жестко контролировать такие случаи, когда представители госучреждений не идут навстречу малому бизнесу", — рассказал Решетников.
Он также призвал бизнес более активно сообщать о таких сложностях.
Правительство России в начале апреля согласовало механизм отсрочки платежей за аренду государственной, муниципальной и частной недвижимости для отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Отсрочка действует до 1 октября 2020 года. На срок действия режимов повышенной готовности или ЧС отсрочка предоставляется на уплату аренды в полном объеме; после прекращения действия данных режимов — действует отсрочка в объеме 50% аренды (тоже до 1 октября 2020 года). Кроме того, задолженность по аренде уплачивается в течении 2021-2023 годов ежемесячно в равном объеме.
https://1prime.ru/business/20200429/831360550.html