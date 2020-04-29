МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении транспортным компаниям отсрочки по установке системы ГЛОНАСС, сообщается на сайте кабмина.

"Транспортные компании получили отсрочку по установке системы ГЛОНАСС…. Обязательные требования по оснащению аппаратурой спутниковой навигации вступят в силу через год – 31 мая 2021 года. Отсрочка касается пассажирских автобусов, вмещающих более восьми пассажиров, и транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов", — говорится в сообщении.

Как поясняется на сайте кабмина, эта мера поможет снизить административную нагрузку на транспортную отрасль, которая оказалась в числе пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой поддержать транспортную отрасль и отложить введение мер, требующих от нее дополнительных затрат. Среди прочего Титов заявил о необходимости приостановить до 1 июля 2021 года действие постановления кабмина об оснащении транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.