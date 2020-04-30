МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Отличительные черты современного бюджетного кроссовера, стоимостью не более 2 миллионов рублей, — большой объем внутреннего пространства и разумность его организации, а также наличие полного привода и продвинутых информационно-развлекательных технологий, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

"Наличие полного привода у современного кроссовера необходимо не столько для повышения проходимости автомобиля, сколько для эффективной работы ассистентом активной безопасности", - добавил он. При выборе кроссовера также важно иметь в виду стоимость владения автомобилем.

По словам Васильева, один из бестселлеров среди кроссоверов — Renault Arkana. Этот автомобиль появился в результате совместной деятельности Renault и российских автолюбителей — на этапе проектирования среди россиян проводился опрос: какими возможностями и функциями должен обладать этот автомобиль. "Так, в результате совместного творчества получилась очень удачная машина, созданная исключительно для российского рынка", — считает он.

"Традиционная для французского бренда надежность и "неубиваемость" подвески никуда не делись, что важно с учетом не самого удовлетворительного состояния наших дорог. Турбомотор честно выдает 150 лошадиных сил, а вариатор умеет работать в двух режимах — автоматическом или ручном. В последнем случае коробка превращается в семиступенчатый автомат. Получился народный полноприводный автомобиль с хорошим оснащением и приемлемой ценой. Полный привод с механикой можно купить уже за 1,2 миллиона рублей", — подчеркнул эксперт.

По словам Васильева, среди компактных кроссоверов стоит также обратить внимание на Skoda Karoq с учетом появления на нашем рынке полноприводной версии, стоимость которой начинается от 1,5 миллиона рублей.

Skoda традиционно выпускает разумные и интересные машины с узнаваемым характером и достойной управляемостью, отмечает эксперт. Машина доступна в трех комплектациях Active, Ambition и Style. Несмотря на компактный кузов, салон автомобиля комфортен при дальних поездках.

Еще одним заслуживающим внимания представителем мира SUV является китайский Geely Atlas. В варианте полного привода цена автомобиля начинается от 1,5 миллиона рублей. "Просторный, продуманный салон, и что немаловажно, сделан не просто качественно, а с не характерным до некоторого времени для китайского автопрома вниманием к мелочам. Подвеска кроссовера ведет себя отлично, да и в условиях относительного бездорожья полный привод неожиданно работает адекватно”, — поясняет Васильев.

Для большего разнообразия эксперт советует рассмотреть и представителя корейского автопрома — KIA Seltos. Пять комплектаций, четыре типа коробки передач и три мотора, самый мощный из которых — 177 лошадиных сил — дают возможность собрать для себя практически уникальную конфигурацию. При этом самая дорогая комплектация не превышает 2 миллионов рублей.

“Также стоит отметить и кроссовер Opel GrandLand X, который был построен на платформе PSA Group, что собственно и дало возможность немцам опять прийти в Россию”, — рассуждает эксперт.

"Автомобиль получился очень достойным, по-немецки сдержанным и технологичным. При формировании дизайн-концепции немецкие коллеги явно руководствовались принципом сдержанной целесообразности: все исполнено по-немецки качественно и инженерно безошибочно. Правда, есть и недостаток: пока автомобиль существует только в переднеприводном варианте, и возможность добавления полного привода пока существует только в перспективе", — добавил Васильев.

“И, хотя эти автомобили от совершенно разных автопроизводителей, они похожи идеологически, имеют схожие подходы к проектированию транспортного средства для современного человека. А актуальный на сегодняшний день вопрос цены может быть решен за счет использования различных финансовых инструментов, которые предлагают практически все автопроизводители", — заключил специалист.