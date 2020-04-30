МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla за первый квартал 2020 года получил чистую прибыль, приходящийся на акционеров, в размере 16 миллионов долларов против убытка в 702 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,08 доллара против убытка в 4,1 доллара за первый квартал 2019 года. Выручка выросла на 31,8% и составила 5,985 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручку в размере 6,16 миллиарда долларов.

Компания отмечает, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 сложно предсказать возвращение производства на прежние уровни. На фоне этого компания не предоставила конкретных прогнозов. При этом Tesla ожидает, что производство Model 3 на заводе в Шанхае к середине 2020 года составит 4 тысячи автомобилей в неделю.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.