МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Роскачество протестировало приложения для заказа готовой еды, оценив их функциональность, удобство и безопасность, говорится в сообщении организации.

"Центр цифровой экспертизы Роскачества протестировал 34 наиболее популярных мобильных приложения, позволяющих оформить доставку готовой еды по 43 параметрам качества и безопасности. В исследование вошли как собственные приложения ресторанов и кафе, так и мобильные системы служб доставок", — говорится в сообщении.

В исследование вошли приложения сервисов, которые на момент тестирования позволяли оформить доставку готовой еды, были на русском языке и имели не менее 50 тысяч установок в Google Play и не менее 150 оценок в App Store не менее 150. Качество еды и услуги доставки в исследовании не оценивалась.

"Количество приложений, которые перешагнули итоговую отметку в 4 балла, составляет 22 из 34. Все они рекомендуются к использованию. Отметку в 3 балла преодолели все исследованные приложения, что свидетельствует о достаточно хорошем качестве программных продуктов", — отмечают эксперты.

Роскачество оценило возможности оформления заказа готовой еды по следующим критериям: информативность карточек блюд, возможности их поиска, фильтрации, настроек, управление доставкой, оплата и многим другим.

Проверяя удобство приложений, эксперты обращали внимание на простоту использования, реализацию раздела "Помощь", отсутствие рекламных материалов, адаптацию для людей с ограниченными возможностями. Оценка безопасности основывалась на восьми критериях, при этом одним из ключевых стал критерий безопасности передачи пользовательских данных.

"Проверка Роскачеством мобильных приложений для заказа готовой еды своевременна и необходима для того, чтобы потребители владели достоверной информацией о том, какие инструменты предоставляют наиболее удобный сервис и являются безопасными для осуществления онлайн-оплаты", — приводятся в сообщении слова статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.