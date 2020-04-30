МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Ульяновский автозавод (входит в Sollers Вадима Швецова) запускает сервис онлайн-покупки автомобилей, сообщила пресс-служба компании.

"Бесконтактный способ коммуникации позволит избежать личного приезда в автосалон и выполнить все необходимые формальности дистанционно", — говорится в сообщении.

Для начала клиенту нужно ознакомиться со списком имеющихся в наличии автомобилей на сайте УАЗ, уточнить комплектацию, дополнительные опции, а также размер скидки на заинтересовавший экземпляр. Далее требуется отправить заявку дилеру, который после обработки запроса связывается с клиентом и обговаривает финальные условия сделки.

"Представитель автосалона оформляет договор купли-продажи транспортного средства и отправляет его на личную почту покупателя. Последний вносит предоплату или же полностью оплачивает автомобиль по полученным реквизитам расчетного счета дилера. При желании воспользоваться кредитом можно перейти по ссылкам банков-партнеров, внести всю необходимую информацию и получить одобрение онлайн", — сообщает компания.

Ранее в апреле систему заказа автомобилей через интернет внедрил "АвтоВАЗ", онлайн можно купить любую модель Lada.