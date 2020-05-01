МУРМАНСК, 1 мая — ПРАЙМ. Круизный лайнер "Принцесса Анастасия" идет в Мурманск к центру строительства крупнотоннажных сооружений, где в вахтовом поселке Белокаменка произошла вспышка коронавирусной инфекции и заразились более 1 тысячи человек, сообщил на брифинге в пятницу губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Лайнер идет в Мурманск, к центру строительства крупнотоннажных сооружений, чтобы появились дополнительные мощности, возможности для размещения там людей в более комфортных условиях. Это еще один шаг, который делается совместно с компанией "Новатэк" для минимизации скорости распространения коронавирусной инфекции", — сказал Чибис, отвечая на вопрос РИА Новости о том, действительно ли лайнер направляется в Мурманск.

Он отметил, что, несмотря на предпринимаемые меры, ситуация в очаге может ухудшаться, и необходимы дополнительные мощности для лечения и разобщения людей в случае наступления негативного сценария.

"Расти заболеваемость будет. Вирус никуда не денется, темпы прироста будут. Пройдет достаточное количество времени, когда мы добьемся того, чтобы не было прироста. Там большая концентрация людей, большая скученность, несмотря на меры разобщения", — сказал Чибис.

Власти Мурманской области продлили режим самоизоляции до 11 мая, однако разрешили с 5 мая работу парикмахерских и салонов красоты, также жители региона получили возможность выезжать на дачи.

В Мурманской области выявлены 1313 случаев коронавирусной инфекции, 1079 из них – в вахтовом поселке Белокаменка. 113 выздоровели, 4 человека скончались.