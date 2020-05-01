МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящийся на акционеров, по итогам прошлого квартала составил 610 миллионов долларов против прибыли в 2,35 миллиарда годом ранее, говорится в сообщении компании.

Разводненный убыток на акцию составил 0,14 доллара против прибыли в 0,55 доллара в январе-марте 2019 года. Выручка ExxonMobil сократилась на 11,7% — до 56,158 миллиарда долларов.

Общие капитальные затраты, а также расходы компании на поисково-разведочные работы в первом квартале выросли на 3,7%, до 7,143 миллиарда долларов. Добыча углеводородов ExxonMobil в пересчете на нефтяной эквивалент увеличилась в отчетном периоде на 1,6%, до 4,046 миллиона баррелей в сутки.

В ответ на рыночные условия, также заявила ExxonMobil, она сокращает капитальные расходы в текущем году на 30%, а операционные — на 15%. В итоге ожидается, что капитальные затраты в этом году составят приблизительно 23 миллиарда долларов.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В России компания участвует в проекте "Сахалин-1" — разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у "Роснефти" и индийской ONGC).