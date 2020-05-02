МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маску в ларьках или кассах метро, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

"В рамках рекомендации Роспотребнадзора и поручения мэра Москвы мы организовываем почти на каждой станции московского метро продажу медицинских масок, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках. Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур", — сообщил Ликсутов.

Он отметил, что цель одна — чтобы все пассажиры, которые по каким-то причинам не смогли найти маску в аптеках либо забыли ее, при входе в московский метрополитен смогли эту маску приобрести.

"Начинаем мы это делать уже с понедельника-вторника следующей недели. Необходимое количество масок уже завезено на склады метро и будет постепенно развозится на станции. Продажа будет либо в специализированных ларьках, либо в кассах метро", — добавил заммэра.