МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Французский автомобильный концерн PSA Group (Peugeot-Citroen) объявил о постепенном восстановлении производства в ближайшие недели.

"Постепенное и безопасное восстановление производства произойдет в ближайшие недели, первая волна частичного открытия производственной деятельности — в период между 4 и 11 мая (во Франции — с 11 мая)", — говорится в сообщении компании.

При этом автопроизводитель намерен усилить меры по контролю и защите здоровья сотрудников, включая проверку температуры и предоставление санитайзера и защитных масок.

В первом квартале текущего года продажи PSA упали на 29% в годовом выражении и составили 627 тысяч автомобилей.

PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) является вторым по величине производителем легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90%-ного пакета акций Citroen в 1976 году.