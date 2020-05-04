МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil отложил на неопределенный срок продажу активов в Северном море стоимостью 2 миллиарда долларов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Компания (ExxonMobil — ред.) на неопределенный срок отложила продажу нефтяных и газовых активов в Северном море стоимостью в 2 миллиарда долларов", — пишет издание.

Ранее в текущем году компания наняла консультантов для начала процесса продажи, но в связи с ситуацией на рынке процедуру пришлось отложить, отметили источники.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В России компания участвует в проекте "Сахалин-1" — разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у "Роснефти" и индийской ONGC).