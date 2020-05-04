МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Продажа медицинских масок в столичном метро стартует со вторника более чем на 15 станциях, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта.

"В начале недели мы постепенно начнем продавать маски в метро. Завтра они появятся в вендинговых аппаратах (контролируем подрядчика!) более чем на 15 станциях (в частности, на Первомайской, Пятницком шоссе, Строгино, Домодедовской, Маяковской, Марксистской, Коньково, Свиблово, Сухаревской, Тургеневской, Ясенево, Борисово, Крестьянской Заставе, Римской, Трубной и др.)", — говорится в сообщении Дептранса в Telegram.

Отмечается, что количество станций с аппаратами будет постепенно увеличиваться. Также Дептранс подготовит карту с точками продаж на портале и в мобильном приложении МосМетро.

"Использование маски в транспорте — это важнейшая рекомендация врачей, и мы будем стараться сделать все, чтобы их можно было купить в метро", — отмечает Дептранс.