МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российские власти подготовили новые штрафы для автовладельцев, cреди которых — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

"Традиционно, если речь идет о водителях, принимаются максимально жесткие и одностроронние решения. Хотя в целом борьба за снижение уровня социального риска на российских дорогах требует повышения финансовой ответственности водителей", — отметил он.

В соответствии с внесенными Минюстом в КоАП предложениями, автовладельцев обяжут платить за нанесение ущерба городской инфраструктуре, который может выразиться в разбрасывании мусора и автохлама. "Под последним, видимо, понимаются машины, навсегда вросшие в землю и превратившиеся в недвижимость", — отметил эксперт.

При этом штраф составит 5 тыс рублей для физлиц и 35 тыс рублей — для юридических.

Власти также не забыли и "ставшую уже привычной" парковку на газоне, детских и спортивных площадках и мойку в неположенных местах — штраф за это нарушение также составит 5 тыс рублей для физлиц и 35 тыс — для юрлиц.

"Кстати, последнее может ударить по сервису каршеринга, ведь не секрет, что бригады специалистов часто приводят машины в товарный вид прямо там, где они и были запаркованы по окончании аренды", — сказал эксперт.

По словам Васильева, вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования по новым тарифам будет обходиться в 30 тыс рублей или в виде залога автомобиля.

Кстати, в КоАП войдет и штраф за нарушение тишины с 23 часов вечера до 7 часов утра. Формулировка обоснования этого нарушения подразумевает, что под действие штрафа могут попадать и владельцы припаркованных авто, сигнализация которых необоснованно мешает гражданам отдыхать. "Правда, не очень понятно, как отличить, сработала сигнализация в результате действий злоумышленников или по причине неисправной электроники", — сказал эксперт.

По мнению Васильева, самая неопределенная категория нарушений — опасное вождение, которое будет караться штрафом в 5 тыс рублей. Критерии, определяющие опасное вождение по-прежнему весьма расплывчаты, ведь оно совсем не обязательно может быть связано с высокой скоростью движения автомобиля.

Как ранее сообщал РБК, cогласно новому КоАП, который будет отправлен на рассмотрение правительством уже в мае, автомобилистов начнут наказывать за нанесение ущерба городской среде: выброс автохлама, мойку в неположенных местах и парковку на газоне.

Размеры штрафов составят от 2,5 тысячи рублей для физлиц и до 50 тысяч рублей — для юрлиц.