МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. "Дочка" китайского автогиганта Great Wall Motors (GWM) в апреле первой из иностранных автоконцернов возобновила производство автомобилей в России. Вице-президент компании Чжан Цзюньсюе, который руководит российским подразделением, рассказал агентству "Прайм", как компании удалось возобновить работу завода в Тульской области в условиях коронавируса, и поделился опытом борьбы с инфекцией.

Компания приостановила работу 30 марта, тогда же по всей стране закрылись дилерские центры "Хавейл" (Haval). Однако уже 8 апреля производство автомобилей возобновилось в полном объеме, а в некоторых регионах открылись и дилерские центры. На сайте компании запустили систему онлайн-бронирования автомобилей.

"Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" – дочернее предприятие GWM в России – вошло в список системообразующих предприятий Тульской области – региона, где находится завод по производству автомобилей марки "Хавейл" (Haval). Заводу было предоставлено право на возобновление деятельности с 8 апреля с одним условием – обеспечением и неукоснительным соблюдением установленных Роспотребнадзором требований санитарно-эпидемиологического характера", — отметил собеседник агентства.

ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Текущие условия работы и высокие санитарные требования заставляют компанию уделять повышенное внимание вопросам безопасности сотрудников. "Предприятие закупило необходимые средства индивидуальной защиты – медицинские маски, дезинфицирующие жидкости, приборы для измерения температуры тела бесконтактным способом, которые мы используем для недопущения заноса коронавируса", — рассказал Чжан Цзюньсюе.

У каждого работника перед началом рабочей смены и во время нее измеряется температура, всем сотрудникам выдаются медицинские маски. Полы, поверхности и оборудование на заводе дезинфицируются каждые два часа. Кроме этого, на заводе отменены любые очные массовые мероприятия: собрания и совещания проходят в режиме видеоконференций.

"В случае наличия подозрений в контактах кого-либо из работников предприятия с лицами, имеющими подтвержденный диагноз COVID-19, такие работники направляются на тестирование в аккредитованные лаборатории. Таких подтвержденных диагнозов в настоящее время у наших работников не выявлено", — отметил топ-менеджер.

Он подчеркнул, что завод выполняет все санитарные требования. "Возросший за последнее время спрос на производимые на заводе автомобили подтолкнул руководство компании на скорейший запуск производства, конечно же, с учетом введенных ограничений и режима повышенной готовности, введенного на территории Тульской области", — заявил собеседник агентства.

БЕЗ ИСТЕРИИ И С ХОЛОДНОЙ ГОЛОВОЙ

Последствия коронавируса не обойдут стороной и российский автопром, — ряд экспертов уже прогнозируют падение продаж и кризис отрасли. Видит риски и Чжан Цзюньсюе. "Конечно же, рынок пострадает, продажи могут существенно уменьшиться", — говорит он. При этом он не берется точно прогнозировать будущее в текущих условиях. Однако топ-менеджер уверен, что на российском рынке у компании хорошие перспективы.

В условиях глобализации мировой экономики компания не могла не почувствовать такие явления на рынке, как изменения курса рубля и доллара, а также цены нефти, отмечает он. "Однако финансовая прочность компании достаточно велика, чтобы без истерии и с холодной головой продолжать свою производственную деятельность. Конечно, какие-то корректировки в деятельности возможны, но в целом она осуществляется сейчас в комфортных со всех точек зрения условиях", — продолжил он.

"При этом мы рассчитываем на поддержку государства, поскольку наша компания выпускает исключительно качественный и конкурентоспособный продукт, создает большое количество рабочих мест и является с этой точки зрения социально ориентированной. Восстановлению положения нашего предприятия в условиях пандемии коронавируса также, безусловно, будет способствовать скорейшее подписание СПИКа с правительством РФ", — полагает Чжан Цзюньсюе.

Остановка заводов в Китае, который первым столкнулся с коронавирусом, не повлияла существенным образом на работу завода в России, поскольку в течение 2019 года на предприятии был создан существенный запас запчастей и комплектующих, необходимых для полноценной работы как завода, так и дилерских центров компании, подчеркнул он.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОПТИМИЗМ

"Во всем мире для нас первостепенное значение играют вопросы безопасности. Причем не только в условиях пандемии, а всегда. Режим зависит от указаний властей конкретной страны. Но хотим отметить, что в Китае, где находится наша штаб-квартира и основные заводы, ситуация в целом находится под контролем. Надеемся, что и в России в скором времени станет легче", — отмечает вице-президент компании.

По его словам, главная поддержка населения сегодня – это сохранение рабочих мест и обеспечение занятости, о которой говорят и федеральные, местные власти. Именно поэтому было принято решение о возобновлении производства.

Рассказывая о том, как поддерживается корпоративный дух в команде в такое непростое время, собеседник агентства поделился: "Мы не унываем! И даже в такое сложное время мы стараемся поддерживать друг друга, помогать друг другу. Для этого мы используем наши корпоративные социальные сети, устраиваем домашние флешмобы, стараясь мотивировать наших работников трудиться также усердно".

"Наши руководители на регулярной основе проводят разъяснительную работу с сотрудниками, сообщая им необходимые новости и информацию о работе. Так что мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены на 100%, что все наладится", — заключил он.