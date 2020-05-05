РЖЕВ (Тверская область), 5 мая — ПРАЙМ. Госпрограмма поддержки спроса на автомобили "Доступная аренда" заработает с июня по всей стране, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"До конца мая мы должны выпустить правила, и с июня начнем работать по этой программе ("Доступная аренда"). Это будет сразу же по всей стране", — сказал министр.

В конце апреля замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов рассказывал, что программу "Доступная аренда", на которую президент РФ Владимир Путин предложил выделить в этом году 2,5 миллиарда рублей, будут реализовывать банки и лизинговые компании; механизм аренды и ставка находятся в проработке.

По словам Морозова, один из вариантов – это создание в регионе на базе крупной лизинговой компании или банка парка машин, который может удовлетворить любой запрос клиента, чтобы он мог брать автомобиль в пользование на нужный срок. Предполагается, что машины будут регистрироваться, обслуживаться и содержаться на балансе лизинговых компаний или банков, выразивших желание принять участие в проекте, пояснял замминистра.

Ключевым, с его слов, пока остается вопрос размера ставки доступной аренды, поскольку, с одной стороны, механизм аренды должен работать быстро и без сбоев, а с другой стороны, ставка должна быть невысокой.