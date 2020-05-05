АЛМА-АТА, 5 мая — ПРАЙМ. Казахстанская национальная атомная компания (НАК) "Казатомпром" заключила коммерческое соглашение с аргентинской государственной компанией Dioxitek о поставке урана в эту страну, сообщила пресс-служба "Казатомпрома".

"АО "НАК "Казатомпром" сообщает о заключении коммерческого соглашения о поставке природного урана с аргентинской компанией Dioxitek S.A.", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что в феврале 2020 года "Казатомпром" был объявлен победителем открытого тендера Dioxitek на поставку концентрата природного урана для атомной энергетики Аргентины. Детали заключенного соглашения в пресс-релизе не приводятся.

"Данное соглашение способствует географической диверсификации портфеля контрактов и укрепляет присутствие компании на рынке Южной Америки. Подписание нового соглашения знаменует собой возобновление сотрудничества между Республикой Казахстан и Аргентиной в атомной отрасли, а также свидетельствует об устойчивой репутации "Казатомпрома" как надежного и предпочтительного поставщика на мировом рынке ядерного топлива", — отмечается в пресс-релизе.

"Казатомпром" является крупнейшим в мире производителем урана. На его долю в 2019 году пришлось около 24% совокупной мировой первичной добычи урана. "Казатомпром" вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 24 месторождений, объединенных в 13 уранодобывающих предприятий. Ценные бумаги "Казатомпрома" размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Astana International Exchange.

Основные клиенты группы — это операторы атомных генерирующих мощностей, а основные экспортные рынки — Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа.

Аргентинская государственная компания Dioxitek S.A. – одно из предприятий, занимающихся закупкой и производством ядерного топлива для атомных реакторов Аргентины.