ЛОНДОН, 5 мая — ПРАЙМ. Объем продаж новых автомобилей в Великобритании из-за пандемии коронавируса в апреле упал на 97,3% — до минимальных значений, зафиксированных в феврале 1946 года, свидетельствуют данные Британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В апреле британским автопроизводителям удалось продать 4 321 автомобиль в условиях карантина и закрытых шоурумов. Новые автомобили направлялись в основном тем гражданам и организациям, которые работают "на передовой" в борьбе с COVID-19.

Согласно новому прогнозу SMMT, в 2020 году объем продаж британских автомобилей составит 1,68 миллиона штук, что является самым низким значением с 1992 года.

Как отметил глава SMMT Марк Хоуз, сильный автомобильный сектор не только обеспечивает средствами к существованию многочисленных работников отрасли, но и поддерживает экономику в целом, поэтому власти страны в своих планах поэтапного ослабления ограничений должны уделить этому сектору особое внимание.

"Безопасный перезапуск этого наиболее важного сектора… станет ключом к открытию производства и ускорению экономического возрождения Великобритании", — сказал он.