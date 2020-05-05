МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в первом квартале 2020 года получил чистый убыток в 1,694 миллиарда евро против прибыли в 508 миллионов евро год назад, сообщается в отчетности компании.

Скорректированный чистый убыток составил при этом 471 миллион евро против скорректированной прибыли в 570 миллионов в первом квартале 2019 года. Разводненный убыток на акцию в отчетном периоде составил 1,08 евро против прибыли в 0,32 евро годом ранее. Скорректированный убыток составил 0,3 евро на акцию по сравнению с 0,36 евро прибыли год назад. Выручка компании в первом квартале снизилась на 16% в годовом выражении и составила 20,567 миллиарда евро.

FCA сообщил о намерении сократить капитальные расходы в 2020 году примерно на 1 миллиард евро в рамках ответа на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Новые проекты компании будут отложены на три месяца.

Компания планирует возобновить производство в Северной Америке на неделе с 18 мая, кроме Белвидира, штат Иллинойс, — там возобновление работы планируется 1 июня. Возобновление производства в Европе и Центральной Африке планируется начать в конце мая и завершить к началу июля. В Латинской Америке производство возобновится начиная с 11 мая.

"Учитывая длительность воздействия пандемии на промышленную и коммерческую деятельность, влияние пандемии на результаты второго квартала 2020 года будет более значительным, чем на итоги первого квартала", — говорится в релизе FCA. Учитывая ситуацию, компания отозвала прогноз на 2020 год.

Группа FCA — одна из крупнейших в мире по числу выпускаемых машин. Группа образована в 2014 году в результате покупки итальянским холдингом Fiat американской компании Chrysler.