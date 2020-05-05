МИНСК, 5 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил экспериментальный образец электромобиля-кабриолета белорусского производства, который, по мнению разработчиков, в будущем сможет конкурировать с Tesla.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко во вторник посетил республиканский полигон для испытаний мобильных машин объединенного института машиностроения национальной академии наук Белоруссии.

"Главе государства, в частности, показали экспериментальный образец белорусского родстера — двухместного электромобиля-кабриолета. По мнению разработчиков, этот родстер сможет в будущем посоревноваться с Tesla. Он легкий и маневренный, относится к классу М1 и обладает улучшенными динамическими характеристиками. Способен развивать скорость до 170 километров в час и преодолевать расстояние в 270 километров без подзарядки", — говорится в сообщении пресс-службы.

Президенту также продемонстрировали опытный образец комбайна для заливки льда, работающего на электроприводе. Лукашенко дал поручение оснастить такой техникой ледовые арены страны, поставив для начала 25 комбайнов. "Мы сформируем заказ, но чтобы качество было!" — предупредил глава республики.

Как сообщили в пресс-службе, отдельное внимание Лукашенко уделил опытным образцам электровелосипедов, электроскутеров, электросамокатов, интересовался техническими характеристиками, скоростью, запасом хода. Он заострил внимание на необходимости усовершенствовать дизайн некоторых моделей. Лукашенко также согласился на предложение взять для эксплуатации некоторые экземпляры, чтобы протестировать их лично.

В целом президент позитивно оценил разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта. Вместе с тем, по его мнению, в республике пока преждевременно говорить о прорывных достижениях мирового уровня в этой сфере, поскольку пока состоялся только первый этап ознакомления с выполнением учеными задач, которые ранее поставил перед ними Лукашенко. "Будет второй, и там мы более конкретно скажем об итогах работы… Чтобы оценить их как следует, надо посмотреть, соответствует ли это (отечественные разработки – ред.) мировым стандартам и какие перспективы. Имею в виду, что не игрушку же создаем, а товар, который надо будет реализовывать на рынках и получать валюту", — добавил белорусский лидер.