МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Минтранс РФ расширил и дополнил список мер поддержки транспортной отрасли в условиях распространения коронавируса, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на список мер, с которым ознакомилось издание.

По данным газеты, в новом пакете министерство предлагает широкий перечень послаблений для грузового автотранспорта и авиаотрасли, а также для городского электротранспорта, вокзалов и автостанций. Ключевые меры связаны со снижением налоговой нагрузки (прежде всего НДС и соцвзносов) и облегчением кредитования, при этом прямая бюджетная поддержка минимальна.

Так, для поддержки автотранспорта Минтранс предлагает освободить перевозчиков, работающих в международном сообщении, от утильсбора за новые автобусы и грузовики экологического класса "Евро-6", субсидировать проценты по лизингу и кредитам владельцам автобусов. Также, по данным газеты, предлагается обнулить до конца года НДС на внутренние грузовые автоперевозки и международные, местом реализации которых признается РФ.

Кроме того, Минтранс хочет расширить возможность вычета убытка из налога на прибыль будущих периодов, ограниченную 50%, сняв лимит для грузовых и пассажирских автомобильных и воздушных перевозок, электротранспорта, метро и вокзалов, снизить для них ставку страховых взносов от фонда оплаты труда за 2020-2022 годы до 15%.

Издание пишет, что регионам рекомендуется не взимать в 2020 году транспортный, земельный налоги и налог на имущество, а также арендную плату с владельцев автостанций, автовокзалов и грузо- и пассажироперевозчиков автотранспортом и городским электротранспортом.

В числе мер поддержки авиации главной является обнуление НДС на все внутренние перевозки до 2030 года (сейчас нулевой ставкой облагаются перелеты в обход Москвы). Кроме того, министерство хочет установить льготу по налогу на прибыль для аэропортов, заключивших концессионные соглашения и обязавшихся создать или реконструировать объекты инфраструктуры, в размере инвестиций в эти объекты. Также газета добавляет, что в доработанный Минтрансом перечень так и не попали меры поддержки водного транспорта.