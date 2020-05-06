МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Депутат нижней палаты парламента России Айрат Фаррахов предложил ввести в стране общественные работы для сотрудников тех предприятий, которые из-за пандемии коронавируса не осуществляют производство, пишет РИА Новости.

По мнению автора инициативы, зампреда комиссии Госдумы по поддержке субъектов МСБ, этот вариант предусматривает возможность платить зарплаты, "если работа стоит".

"Мы выделили целый блок вопросов, связанный с занятостью людей в подобных организациях. Одно из предложений — внести изменения в законодательство, в том числе Трудовой кодекс, чтобы ввести практику общественных работ", — считает он.

Фаррахов полагает, что такая практика даст возможность сохранить коллективы и предоставить гражданам заработок.

Он также напомнил, что после Мирового финансового кризиса в 2008 году в стране осуществлялась федеральная программа, связанная с организацией общественных работ.

"В 2008-2009 годах, когда был кризис, подобная федеральная программа активно использовалась. Общественные работы в условиях отсутствия спроса помогли бы сохранить коллективы, у людей появился бы заработок", — отметил Фаррахов.

На утро 6 мая в России зафиксированы более 165 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1 537 скончались, 21 327 выздоровели.