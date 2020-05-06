МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Государственная компания "Росагролизинг" в 2019 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росагролизинга".

"В 2019 году наблюдался рост чистых активов компании на 15 миллиардов рублей, в том числе за счет увеличения уставного капитала общества на 14 миллиардов рублей и за счет прибыли от текущей деятельности за 2019 год в размере 1 миллиард рублей", — сообщили в компании.

"Росагролизинг" отмечает, что прибыль за прошлый год получена как за счет повышения эффективности мер, которые компания осуществляет для ликвидации "токсичных" обязательств контрагентов, так и за счет роста объемов нового бизнеса и увеличения процентных доходов. В 2019 году также продолжали совершенствоваться подходы к оценке потенциальных лизингополучателей и к работе с просроченной задолженностью.

В целом "Росагролизинг" оценивает свое финансовое положение как стабильное: на конец 2019 года компания не имела задолженности по заемному финансированию, ее чистые активы по МСФО составили 50,7 миллиарда рублей, чистый лизинговый портфель — 38,4 миллиарда рублей.

"Мы четко придерживаемся утвержденной советом директоров "Росагролизинга" стратегии, предусматривающей переход от планово-убыточной модели к безубыточной за счет изменения формы государственной поддержки общества: от докапитализации к субсидированию недополученных доходов, оптимизации бизнес-процессов, контроля собираемости платежей", — сказал первый заместитель гендиректора "Росагролизинга" Владимир Балтер, слова которого привели в компании.

"Росагролизинг" был создан в 2001 году для технической и технологической модернизации отечественного АПК. Компания принадлежит государству. "Росагролизинг" предлагает аграриям более 10 тысяч наименований предметов лизинга. Объем выданной компанией в 2019 году техники в денежном выражении превысил 25 миллиардов рублей.