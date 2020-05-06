МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. "Вольво Карс" (официальный представитель изготовителя) отзывает 9837 автомобилей Volvo в России из-за возможных проблем с программным обеспечением, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили марок S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60, XC90, реализованные в 2019-2020 годах.

"Причина отзыва: автоматическая система экстренного торможения (AEB), часть системы поддержки водителя IntelliSafe, может не всегда срабатывать из-за проблемы с программным обеспечением. В экстренной ситуации, когда водитель может оказаться невнимательным или не будет реагировать на приближающиеся препятствия, система AEB иногда может не срабатывать, что может увеличивать опасность столкновения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проблемы с ПО не влияют на действие стандартной системы торможения и других функций автомобиля.

Уполномоченные представители изготовителей "Вольво Карс" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Уточняется, что на транспортных средствах будет обновлено программное обеспечение. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.