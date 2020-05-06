МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) французского автопроизводителя Peugeot S.A.'s (PSA) на уровне "BBB-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинг отражает сильные показатели платежеспособности PSA и наши ожидания того, что группа имеет все возможности для того, чтобы выдержать связанный с COVID-19 кризис с ограниченным влиянием на ее финансовые показатели после 2020 года", — говорится в сообщении.

В то же время Fitch ожидает, что падение спроса на автомобили будет оказывать давление на выручку и прибыль PSA в ближайшие кварталы, хотя за последние несколько лет компания приобрела "гибкость рейтинга благодаря продолжающемуся снижению долговой нагрузки и укреплению структуры расходов". Агентство отмечает, что продажи PSA в основном сосредоточены на Европе, хотя отмечается рост продаж и на других рынках. По оценкам Fitch, автомобильный рынок в Европе в 2020 году сократится на 20% на фоне кризиса, связанного с коронавирусом.

Агентство добавляет, что может повысить рейтинг PSA, в частности, при увеличении географической диверсификации продаж и улучшении финансовых показателей группы.

PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) является вторым по величине производителем легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90%-ного пакета акций Citroen в 1976 году.