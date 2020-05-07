В России могут разрешить ваучеры вместо возврата денег за билеты пассажирам
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Правительство России готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии, пишет газета "Коммерсант".
"В правительстве подготовлен законопроект, который может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты. Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку", — пишет газета.
Особый формат может быть установлен по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС, рассказали источники издания в отрасли.
"Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер", — поясняет издание.
Собеседники газеты допускают, что Госдума рассмотрит законопроект уже в мае.
https://1prime.ru/business/20200507/831399669.html