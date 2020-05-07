МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) General Motors на одну ступень до уровня "ВВВ-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в релизе агентства.

Понижение отражает мнение агентства о том, что кредитный профиль компании будет оставаться слабым в течение длительного периода в связи с макроэкономической нестабильностью в мире, обусловленной пандемией коронавируса.

Fitch ожидает, что макроэкономическая ситуация будет оставаться нестабильной до конца 2020 года и в течение большей части 2021 года, что, вероятно, приведет к тому, что объемы продаж компании будут значительно ниже уровня 2019 года на протяжении большей части 2022 года.

При этом стабильный прогноз отражает мнение агентства о том, что после пандемии компания сможет поддерживать показатели платежеспособности, которые соответствуют рейтингу инвестиционного класса. Fitch также отмечает, что при рейтинге на уровне "BBB-" компания имеет некоторый запас в показателях платежеспособности, чтобы справиться с ущербом, нанесенным пандемией GM.

Fitch не планирует рассматривать повышение рейтинга GM до тех пор, пока мировая макроэкономическая среда не нормализуется.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).