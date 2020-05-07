МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Штраф за проезд в московском общественном транспорте без маски составит пять тысяч рублей, сообщил глава главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Он рассказал о том, какие штрафы предусмотрены за появление в общественных местах и транспорте Москвы без масок.

"В общественном транспорте штраф составит пять тысяч рублей, так как там плотность людей больше, а значит и больше риск распространения вируса. В общественных местах штраф будет составлять четыре тысячи рублей. Эти штрафы предусмотрены московским КОАПом", — пояснил Данчиков.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в Москве будет введен масочный режим.

Это решение, по словам градоначальника, связано со снятием ограничений на работу промышленных и строительных предприятий. "Мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, более жесткие требования: это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте", — сказал Собянин.

Собянин заявил, что если раньше можно было предположить быстрое завершение истории с коронавирусом, то сейчас понятно, что жить в новой реальности придется длительное время.

"Совершенно понятно, что история с пандемией достаточно длительная. Если мы раньше могли еще предположить, что вся эта ситуация у нас закончится в течение месяца, то сейчас мы видим, что достаточно длительный период потребуется, чтобы побороть эпидемию. Это означает, что мы достаточно длительный период живем и будем жить в новой реальности, не очень комфортной для всех нас — и для экономики, и для людей, и для здоровья", — сказал мэр.

Он добавил, что реальное число инфицированных коронавирусом жителей Москвы выше, чем выявлено. Настоящее количество заболевших может быть около 300 тысяч человек, считает Собянин.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ на 7 мая, в Москве число заболевших новым коронавирусом превысило 92 тысячи.