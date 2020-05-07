МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает снижения цен на лимоны в первой половине мая, их рост был связан с сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями, говорится в сообщении ведомства.

"Рост цен на лимоны был вызван сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями. Вместе с тем, у антимонопольного органа есть основания полагать, что столь значительный рост цен на лимоны был обусловлен не только этими причинами", — сообщили в службе, напомнив, что в апреле состоялось совещание с крупными торговыми сетями по этому вопросу. Тогда же начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев заявил, что регулятор проведет проверки поставщиков и крупных торговых сетей.

"ФАС России были даны поручения территориальным органам о проведении проверок на предмет выявления картельных соглашений на рынке лимонов. Проведена профилактическая работа – совещание с крупными торговыми сетями по мерам снижения цен на лимоны. Снижение цен ожидается в первой половине мая", — добавили в ведомстве.

Рост цен на плодовоовощную продукцию — картофель, лук, морковь — носит сезонный характер, хотя по некоторым позициям сказывается и курс валют, говорится в сообщении службы.

Согласно данным Росстата, опубликованным ранее в четверг, средние цены на плодоовощную продукцию в стране в апреле выросли относительно марта на 7,9%.

"В рамках ежедневно проводимого мониторинга ФАС России установила, что в настоящее время, действительно, наблюдается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе картофель, лук, морковь", — говорится в сообщении.

Так, подчеркивает ФАС, по данным Росстата ежегодно с середины марта наблюдается сезонный рост цен на репчатый лук, который связан с исчерпанием запасов отечественной продукции и поступлением в продажу импортной. Этот рост достигает своего максимума к концу мая – началу июня и держится на протяжении четырёх-пяти недель. А далее, в связи с поступлением в продажу лука нового урожая, цены снижаются, достигая минимума к концу сентября.

"Следует отметить, что по данным Росстата цены на лук репчатый в 2020 году сопоставимы с ценами 2019 года. Так, рост цен начался с 20-х чисел марта 2020 года и продолжается по настоящее время", — уточняют в ведомстве.

"Вместе с тем, средняя цена на лук репчатый в Российской Федерации, установившаяся на конец апреля 2020 года, составляла 44,15 рублей, что выше по сравнению с ценой, сложившейся в аналогичный период 2019 года (39,9 рублей), на 12,9%. Такой рост цен можно объяснить изменением цены закупки, так как в указанный период в Российскую Федерацию поступает импортная плодоовощная продукция, цена которой возросла из-за курса валют", — отметили в антимонопольной службе.