МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Американский автоконцерн Ford начнет поэтапное возобновление работы заводов в Северной Америке с 18 мая с повышенным соблюдением мер безопасности, сообщает компания в релизе.

Ford планирует вернуть некоторых членов команды, которые не могут выполнять работу удаленно, в обычный режим с 18 мая. В их числе около 12 тысяч сотрудников в Северной Америке. Заводы Ford, ранее работавшие в три смены, начнут работать в две. В свою очередь предприятия, работавшие в две смены, вернутся к работе в одну смену. Ожидается, что заводы по сборке во Флэт-Рок (штат Мичиган, США) и в Оквилле (Онтарио, Канада) возобновят производство с 25 мая в одну смену. Заводы по производству запчастей возобновят работу по мере необходимости.

Компания отметила, что были приняты меры для поддержания соответствующих условий труда для сотрудников с помощью средств индивидуальной защиты и переустройства объектов для соблюдения дистанцирования.

"Мы запустили работу заводов в Китае, успешно начали поэтапное возобновление производства в Европе и занимаемся изготовлением медицинского оборудования в Мичигане уже более шести недель, мы используем этот опыт, чтобы быть уверенными в том, что принимаем необходимые меры предосторожности для безопасности наших сотрудников", — приводятся в релизе слова главного операционного директора Ford Motor Джима Фарли (Jim Farley).

В середине марта американские автомобильные компании General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler договорились с Объединенным профсоюзом работников автомобильной промышленности о частичной приостановке работы заводов в условиях пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Число жертв коронавируса в США 7 мая превысило 75 тысяч, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Количество выявленных случаев коронавируса в стране составляет 1 245 622, выздоровели почти 190 тысяч.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 188 тысячи сотрудников по всему миру.