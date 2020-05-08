МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. до "BB+" с "BBB-", прогноз по рейтингу — негативный, говорится в сообщении агентства.

"Понижение долгосрочного РДЭ Ford Motor до отметки "BB+" с негативным прогнозом отражает серьезные опасения Fitch относительно продолжительной приостановки деятельности Ford в большинстве регионов мира за пределами Китая, а также ожидания, что после ее возобновления компания столкнется с гораздо более слабой экономической ситуацией, чем предполагалось ранее", — говорится в сообщении.

По оценкам Fitch, Ford к концу 2021 года не вернется к финансовым показателям, соответствующим предыдущему рейтингу. "Кроме того, хотя недавняя эмиссия необеспеченных облигаций на сумму 8 миллиардов долларов избавила компанию от проблем с ликвидностью в краткосрочной перспективе, но обеспечила компании повышенный уровень левериджа в более долгосрочной перспективе", — отмечают в Fitch.

Агентство не планирует рассматривать повышение рейтинга Ford, пока глобальная макроэкономическая среда не нормализуется.

Ford в ночь на пятницу сообщил, что с 18 мая начнет поэтапное возобновление работы заводов в Северной Америке с повышенным соблюдением мер безопасности. Работа была приостановлена с середины марта в связи с пандемией коронавируса.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 188 тысяч сотрудников по всему миру.