МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla откроет свой автомобильный завод в США в эту пятницу, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на увиденное агентством сообщение компании.

"Компания намерена возобновить работу завода в пятницу днем, сообщил в четверг персоналу гендиректор Tesla Илон Маск", — пишет агентство. При этом указывается, что сотрудники, которым тревожно возвращаться на работу, не обязаны этого делать.

Производство на заводе во Фримонте, штат Калифорния, было остановлено с 23 марта из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Блумберг отмечает, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом ранее в четверг разрешил производствам в некоторых частях штата возобновить работу с пятницы.

Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США. Число жертв коронавируса в США 7 мая превысило 75 тысяч, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Количество выявленных случаев коронавируса в стране составляет 1,246 миллиона, выздоровели почти 190 тысяч.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.