МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Каршеринговый сервис "Яндекс.Драйв" передал часть своих автомобилей в московские таксопарки, которые участвуют в социальном проекте "Помощь рядом" для помощи медикам и соцслужбам, говорится в сообщении компании.

"Помощь рядом" — социальный проект "Яндекса", который был запущен для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла в период пандемии коронавируса. В рамках проекта "Яндекс" организует поездки врачей и волонтёров, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.

Как говорится в сообщении "Яндекс.Драйва", передаваемые автомобили будут переоборудованы для проекта. При этом "Драйв" сам продолжает обслуживать свои машины: мыть, заправлять и дезинфицировать перед каждой сменой. У водителя будет запас средств защиты — это маски, санитайзеры и антисептические салфетки. Перед выходом на линию водители проходят медосмотр, а автомобиль — техосмотр, только после этого выдаются путевые листы.

Кроме того, "Яндекс.Драйв" предложил своим партнёрам — заправщикам — поучаствовать в проекте в качестве водителей. "Так мы смогли предоставить им рабочие места, чтобы поддержать в трудное время", — приводятся в сообщении слова операционного директора "Яндекс.Драйва" Анастасии Адиловой.