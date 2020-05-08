МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 22 мая принять решения о выделении суммарно 20,5 миллиарда рублей из бюджета для поддержки спроса на продукцию автопрома, следует из сообщения на сайте Кремля.

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, состоявшегося 24 апреля 2020 года.

Правительству поручено обеспечить "направление дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета" в размере 7 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования и 6 миллиардов рублей — на программы льготного лизинга автомобильной техники.

Кроме того, должны быть выделены 2,5 миллиарда рублей на финансирование программы аренды автомобильной техники и утверждены правила реализации данной программы.

Еще 5 миллиардов рублей из бюджета, согласно тексту поручений, надо направить "на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для осуществления централизованной закупки данных автомобилей для нужд субъектов Российской Федерации, ФМБА России и Управления делами президента Российской Федерации".

Президент поручил правительству до 22 мая доложить о мерах дополнительной поддержки спроса на отечественные автомобили по программе trade-in, следует из сообщения на сайте Кремля.

Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, состоявшегося 24 апреля.

"Правительству Российской Федерации… рассмотреть вопросы… дополнительной поддержки спроса на автомобильную технику путем реализации программы обновления автомобильного парка, предполагающей субсидирование за счет средств федерального бюджета части кредита, привлекаемого на приобретение нового автомобиля российского производства, при сдаче подержанного автомобиля в трейд-ин", — указано в сообщении.

Помимо этого, кабмин РФ до 22 мая доложит о стимулировании поставок спецтехники для дезинфекции дорог.

Также Путин поручил правительству до 1 июня принять решения, обеспечивающие госзакупки в мае-июле автотехники, которые были запланированы на 2020-2022 годы, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ… принять решения, обеспечивающие… закупки в мае-июле 2020 года автомобильной техники, запланированной к приобретению федеральными органами исполнительной власти за счет средств федерального бюджета в 2020-2022 годах, с привлечением при необходимости поставщиком для целей финансирования поставок данной техники кредитов банков, предусмотрев компенсацию процентов по указанным кредитам за счет средств федерального бюджета", — говорится в поручении.

Срок исполнения поручения — 1 июня.