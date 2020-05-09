ТОКИО, 9 мая — ПРАЙМ. Японские автостроительные компании постепенно восстанавливают производство на своих заводах за рубежом, сообщил телеканал NHK.

Так, компания Toyota Motor Corporation возобновляет работу одного из двух своих заводов в Великобритании с 13 мая, который был остановлен из-за эпидемии коронавируса в середине марта. Также её завод в Турции возобновит работу с 12 мая. Ранее автоконцерн уже восстановил работу на заводах в Польше и Франции. В планах – восстановление деятельности на заводах в России и еще на одном заводе в Великобритании.

В свою очередь автоконцерн Nissan Motor Corporation планирует восстановить работу своего завода в России 18 мая и в начале июня – в Великобритании.

Кроме того, согласно данным агентства Киодо, автостроитель Suzuki Motor Corporation c 12 мая возобновляет работу завода в округе Манесар в индийском штате Харьяна, остановленного с конца марта. Завод в округе Гургаон в том же штате пока также не работает.