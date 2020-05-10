МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск на русском языке назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом.

Ранее Tesla сообщила о возобновлении работы на заводе в городе Фримонт, штат Калифорния, несмотря на несогласие местных властей разрешить восстановить производство на фоне связанных с коронавирусом ограничений.

"Идиот", — такой комментарий на русском оставил Маск под заявлением Райха в Twitter о том, что глава Tesla "угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем".

Позднее предприниматель своеобразно извинился за свой комментарий, добавив: "Я хотел сказать "скучный идиот", два последних слова снова написав по-русски.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.